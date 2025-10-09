¿Se repetirá? La curiosa racha que se dio en los últimos amistosos entre Chile y Perú - Chilevisión

La Selección Chilena se alista de la mano del DT interino Sebastián Miranda para un nuevo amistoso internacional, el que en esta oportunidad será ante Perú.

Un clásico e histórico rival del Pacífico que también viene de un mal desempeño en las últimas Eliminatorias, por lo que busca reponerse de cara al Mundial 2030.

Por su parte, La Roja aspira a preparar a la próxima generación de jugadores en un encuentro que se desarrollará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La curiosa racha de los últimos amistosos entre Chile y Perú

Ambas selecciones se han enfrentado en 41 ocasiones contando solamente los amistosos internacionales, de los cuales 25 han sido triunfos chilenos, 10 peruanos y 6 empates.

Sin embargo, en los últimos tres encuentros ha surgido una curiosa coincidencia: Todos los partidos han terminado con un marcador de 3-0:

Perú vs Chile 2018 : 3-0 en Miami

: 3-0 en Miami Chile vs Perú 2014 : 3-0 en Valparaíso

: 3-0 en Valparaíso Perú vs Chile 2012: 0-3 en Tacna

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Perú el partido amistoso?

El partido entre Chile y Perú está programado para el próximo viernes 10 de octubre a las 20:00 horas.

El recinto escogido para este nuevo amistoso internacional es el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se espera una afluencia numerosa de hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Perú?

El partido de Chile vs Perú como preparativo a las clasificatorias del Mundial 2030 será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, podrás ver este encuentro amistoso de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.