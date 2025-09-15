La reflexión de Daniela Aránguiz por su relación con Jorge Valdivia: “Lo quiero como ser humano” - Chilevisión

Daniela Aránguiz se sinceró sobre su relación con Jorge Valdivia, su ex esposo con el que terminó hace algunos años.

La ex integrante de Mekano habló con Patricia Maldonado, revelando que está avanzando en los trámites de divorcio y que no se arrepiente de lo vivido con el Mago.

"Jorge era un hombre infiel, pero no era un mal marido. No era fiel, pero era un buen dador, un buen papá, crié a mis hijos tranquila y me daba todo lo que quería. En mi burbuja, tuve un bonito matrimonio", comentó.

Daniela Aránguiz habló sobre su cercanía con Jorge Valdivia

En el programa Frente a Frente, la influencer afirmó: "Creo que todavía lo amo, de otra manera claramente. No como pareja o como hombre. Creo que no volvería con él, pero lo quiero como ser humano: Crecimos juntos. Es el papá de mis hijos".

"Cuando nos separamos me volví loca", sostuvo, añadiendo que el divorcio podría salir "en este mes, supuestamente. Ya sale la firma de nuestro divorcio y separamos los bienes y las cosas".

"Él sabe que puede ir a mi casa cuando quiera. Al final, nos dimos cuenta los dos que nos vamos a tener que ver toda la vida. Tenemos una relación diferente, pero bonita", agregó.

Consultada sobre si cree que la relación de Valdivia con Maite Orsini fue importante, Aránguiz indicó: "Creo que fue algo importante (...) Hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero había mucha rabia entre los dos".

"Yo tengo prohibido hablar de esa persona de alto conocimiento público. Entonces no sé, pero yo pienso que sí fue algo importante para él, hablando las cosas fríamente", concluyó.