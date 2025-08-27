 La evaluación de Maite Orsini en medio de polémicas con Jorge Valdivia: “Se han dicho muchas mentiras” - Chilevisión
La evaluación de Maite Orsini en medio de polémicas con Jorge Valdivia: “Se han dicho muchas mentiras”

Tras no poder ir a la reelección, la diputada hizo una autocrítica sobre algunas decisiones personales. "No debí haberme involucrado en asuntos que no me competían", sostuvo.

Miércoles 27 de agosto de 2025 | 14:17

Maite Orsini rompió el silencio y abordó lo que vivió en los últimos meses, lo que incluyó polémicas con su ex pareja Jorge Valdivia y una sanción del Frente Amplio.

La diputada fue castigada por el conglomerado, aspecto que le impedirá repostularse a un tercer periodo en el Congreso.

En ese escenario, la parlamentaria aseguró en entrevista con The Clinic que "la sanción fue desproporcionada" e hizo un mea culpa.

La reflexión de Maite Orsini: "No cometí delitos"

Acerca de cómo ha vivido la suspensión de la militancia, la congresista afirmó que "los partidos políticos tienen la libertad y las facultades de tomar decisiones respecto a sanciones disciplinarias y la militancia, mi diagnóstico es que, a la luz de los hechos concretos, yo no cometí ningún delito".

"No utilicé mi cargo para beneficiarme, ni a mí ni a terceros, porque de haberlo hecho estaría imputada", comentó respecto a  las indagatorias por violación contra el ex futbolista, donde le escribió a la denunciante y a la fiscal.

Orsini sostuvo que "pude manejar en mi vida personal las cosas de mejor manera, y así me defendí de esta acusación", insistiendo que "no cometí delitos ni faltas a la probidad para haber aplicado una sanción tan drástica".

Consultada sobre qué cree que pudo haber hecho mejor, la diputada oficialista afirmó: "No debí haberme involucrado en asuntos que no me competían".

Finalmente, apuntó que "se han dicho muchas mentiras, se ha tergiversado mucho, hubo un enseñamiento".

