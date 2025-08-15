“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada - Chilevisión

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

Amparo Noguera rompió el silencio y se refirió por primera vez a los rumores que aseguraban que se había enterado de la infidelidad de Marcelo Alonso a través de Maite Orsini.

El rumor fue expuesto por Antonella Ríos a mediados de mayo en su programa Que Te lo Digo, donde aseguró: "Maite Orsini, después de estar con Marcelo Alonso, llama por teléfono a Amparo para decirle que había estado recién con él. Ni Chucky se atrevió a tanto".

¿Qué dijo Amparo Noguera?

A raíz de lo anterior, Noguera estuvo invitada en el programa radial "Palabras que Sacan Palabras", donde criticó en duros términos a la farándula.

"Se supone que estaba completamente erradicada (...) Prendes la tele y ves un programa donde la gente habla mal de otros y hablan de su intimidad, pero tú llegas a tu trabajo y te hacen una charla, afortunadamente, de Ley Karin", aseguró la actriz.

Sin embargo, también admitió ver programas de farándula: "Poco, pero poco, duro poco", y al ser consultada por las oportunidades en las que ha aparecido en este tipo de formatos, Amparo agregó: "y con unas cosas que no han ocurrido, jamás".

Es por ello que fue consultada directamente por la veracidad de los hechos respecto de la supuesta llamada de Maite Orsini y declaró: "Es que yo no quiero pisar esos palos porque imagínate mañana: 'Tú dijiste...'. Pero, ya que me lo dijiste, a mí Maite Orsini no me ha llamado nunca. Pero ¡nada!", concluyó Noguera.