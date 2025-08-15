 “A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada - Chilevisión
Minuto a minuto
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/08/2025 12:23

“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

Publicado por CHV Noticias

Amparo Noguera rompió el silencio y se refirió por primera vez a los rumores que aseguraban que se había enterado de la infidelidad de Marcelo Alonso a través de Maite Orsini.

El rumor fue expuesto por Antonella Ríos a mediados de mayo en su programa Que Te lo Digo, donde aseguró: "Maite Orsini, después de estar con Marcelo Alonso, llama por teléfono a Amparo para decirle que había estado recién con él. Ni Chucky se atrevió a tanto".

¿Qué dijo Amparo Noguera?

A raíz de lo anterior, Noguera estuvo invitada en el programa radial "Palabras que Sacan Palabras", donde criticó en duros términos a la farándula.

"Se supone que estaba completamente erradicada (...) Prendes la tele y ves un programa donde la gente habla mal de otros y hablan de su intimidad, pero tú llegas a tu trabajo y te hacen una charla, afortunadamente, de Ley Karin", aseguró la actriz.

Sin embargo, también admitió ver programas de farándula: "Poco, pero poco, duro poco", y al ser consultada por las oportunidades en las que ha aparecido en este tipo de formatos, Amparo agregó: "y con unas cosas que no han ocurrido, jamás".

Es por ello que fue consultada directamente por la veracidad de los hechos respecto de la supuesta llamada de Maite Orsini y declaró: "Es que yo no quiero pisar esos palos porque imagínate mañana: 'Tú dijiste...'. Pero, ya que me lo dijiste, a mí Maite Orsini no me ha llamado nunca. Pero ¡nada!", concluyó Noguera.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero

Lo último

Lo más visto

“Nunca voy a aceptar...”: Sammis Reyes confirmó llamado del Pastor Rocha tras polémico chiste

"Le comenté que con una mujer embarazada no se juega", declaró el deportista, luego de que el Pastor Rocha hiciera una broma con el embarazo de Emilia Dides en el que le promete a Sammis que va a ser un buen "padrastro".

15/08/2025

“A mí, Maite Orsini...”: Amparo Noguera reveló la verdad tras supuesto telefonazo de la diputada

La actriz se refirió a un rumor que se viralizó hace unos meses, luego de que Antonella Ríos asegurara que Maite Orsini llamó a Amparo Noguera para contarle que Marcelo Alonso le había sido infiel con ella.

15/08/2025

Quién era Ricardo Belmar, el nuevo mártir de Carabineros y padre de tres hijos muerto en Talca

Carabineros decretó tres días de duelo institucional, mientras que el presidente de la República entregó sus condolencias a través de redes sociales.

15/08/2025

Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido

Los primeros antecedentes indican que el oficial de Carabineros estaba en calidad de franco, cuando sus familiares le indicaron que estaban siendo amedrentados por un grupo de personas.

15/08/2025