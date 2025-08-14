 Cata Pulido increpó a Amparo Noguera y sacó a flote a Maite Orsini: “No tenemos la culpa que...” - Chilevisión
14/08/2025 11:55

Cata Pulido increpó a Amparo Noguera y sacó a flote a Maite Orsini: “No tenemos la culpa que...”

La destacada actriz acaparó titulares al realizar una crítica en la que reflexionó sobre el retorno de la farándula a la televisión. Pulido no quedó indiferente y decidió responder.

Publicado por CHV Noticias

Luego de los dichos donde hizo un dura crítica al regreso de la farándula, Catalina Pulido no quedó indiferente y decidió responder a la actriz Amparo Noguera.

“Te pasaste 40 pueblos (…) No seamos tan intensas, no estamos haciendo Shakespeare ¡Es farándula! ¡Riámonos!“, lanzó en el programa Sígueme.

Su réplica no quedó ahí, pues reflotó los rumores de infidelidad en la relación de Noguera con Marcelo Alonso: "Nosotros no tenemos la culpa de que su marido se haya metido con la persona más farandulera del Congreso, la diputada Orsini".

Luego acusó un supuesto doble estándar en el gremio. "Cuando nosotros hacemos teleseries... que grabamos poco y esperamos mucho, ese tiempo de ocio tan perdido, ¿saben lo que hacemos dentro del camarín? ¡Pelar! Pelamos como nadie", desclasificó.

"Somos enfermas de peladoras", reconoció Pulido, antes de cerrar con una reflexión. “Esta cosa de renegar de la farándula... como ‘los rotos de la farándula y nosotros los actores’. Oye, compadre, todos los que trabajamos en la tele somos parte de la farándula“, arremetió.

La reflexión de Amparo Noguera sobre la farándula

En entrevista con el programa Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, Noguera habló sobre la farándula al afirmar que pensaba que "estaba completamente erradicada".

“En el trabajo te dan una capacitación, afortunadamente, de la Ley Karin, pero llegas a tu casa, prendes la tele y ves un programa donde la gente habla mal de otros, hablan de su intimidad. Es violento”, reflexionó en el espacio radial.

No solo eso, pues la intérprete aprovechó de desmentir que recibió un llamado de Maite Orsini, a propósito de los rumores que involucraban a su entonces marido: “A mí la Maite Orsini no me ha llamado pero para nada”.

