Reviven fotografía de Maite Orsini y Marcelo Alonso en medio de rumores por quiebre con Amparo Noguera - Chilevisión

Usuarios de las redes sociales han estado reviralizando un antiguo tuit de la diputada, en el cual halagaba al actor.

A través de las redes sociales se ha vuelto a viralizar una antigua fotografía de Marcelo Alonso junto a Maite Orsini, imagen que causó gran revuelo en medio de los rumores de que la diputada habría estado involucrada en el quiebre del actor con Amparo Noguera.

Y es que con el material fotográfico, los rumores sobre un posible amorío entre Alonso y Orsini pareciera ser que están tomando fuerza, pese a que la diputada negara en más de una ocasión que esto era falso.

Revive fotografía de Marcelo Alonso y Maite Orsini de hace 14 años

En la red social X, se está compartiendo una imagen del año 2011, en la cual se ve a Marcelo Alonso y Maite Orsini abrazados, todo en el contexto de la teleserie El Laberinto de Alicia.

Además, un tuit de Maite, de abril del 2011, también ha vuelto a circular, por la misma razón. "¿Guapo? Marcelo Alonso", se lee en dicha publicación.

No obstante, dicho material peso luego de que Antonella Ríos, en el programa Que te lo digo, diera a conocer que la diputada habría estado involucrada con el actor.

"Me dicen que ella habría sido la causante de este quiebre… me confirman, lo confirmé cuatrocientas veces, sobre todo porque yo soy actriz y me los topo", aseguró.

Esta declaración se une a la de Fran García-Huidobro, quien hace unos meses informó cierta especulación en torno a un amorío de Orsini. "Ella estaba con otra persona, con un actor, que no lo voy a nombrar", dijo en aquel entonces.

Revisa AQUÍ la fotografía y el tuit de Maite Orsini: