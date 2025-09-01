La reacción de Claudio y Jorge Valdivia tras ser consultados por estado de salud de su padre - Chilevisión

Luis Valdivia, padre de los ex futbolistas Claudio y Jorge Valdivia, reveló este domingo estar viviendo un complejo momento de salud.

En entrevista con Primer Plano, el otrora representante del Mago afirmó que no cuenta con los recursos para costear una enfermedad autoinmune, la que lo tiene con problemas para caminar.

"Dinero en efectivo no tengo. Tampoco soy un indigente, porque después de 60 años de trabajo reuní dinero en la AFP que hoy me permite disfrutar de una renta vitalicia que me permite comer, pagar las cuentas y hasta Netflix. Pero si hoy necesito hacerme esta resonancia, no tengo", comentó.

El familiar directo de los ex jugadores, con quienes está distanciado, señaló tener bienes "a los cuales echar mano. Pero para transformalo en dinero que me permita descubrir que tengo, están en un conflicto con dos integrantes de mi familia. Quizá no debería haberlo dicho, pero sí, son propiedades".

"Nunca he querido hacer juicio, porque siempre he tenido la esperanza de poder conversar con la otra parte. Jamás lo he logrado", añadió.

Claudio y Jorge Valdivia fueron consultados por salud de su padre

En el programa fueron a buscar a los hermanos para preguntarles sobre este alejamiento, aunque optaron por no realizar declaraciones.

Por un lado, Claudio Valdivia decidió no bajar el vidrio de su vehículo, mientras que Jorge Valdivia sacó su celular para aparentemente grabar un video, también desde su automóvil.

Respecto a las acusaciones de utilizar de mala manera recursos obtenidos por ser representante del Mago, Luis Valdivia contestó: "Por supuesto que lo niego. Ahí están las cuentas bancarias de toda la vida, mía y de Jorge. Las pueden revisar en cualquier momento. Yo no lo robé nunca un peso".

Revive el capítulo de Primer Plano