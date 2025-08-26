DJ Isi Glock aclara supuesto encuentro con Claudio Valdivia: “Se dieron las conversaciones” - Chilevisión

Ilsai Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, se refirió a un desconocido episodio que vivió con Claudio Valdivia.

En medio de la polémica con Karol Lucero, quien le fue infiel a su esposa Fran Virgilio tras un encuentro, la artista habló sobre una supuesta cercanía al ex futbolista.

En diálogo con el programa "Qué te lo digo" de Zona Latina, la artista desmintió de manera rotunda un romance con el hermano de Jorge Valdivia, aunque sí aclaró que tuvieron conversaciones.

DJ Isi Glock aclara supuesto vínculo con Claudio Valdivia

Acerca de si habría buscado al ex chico reality, Henríquez fue tajante: "Es totalmente falso. Yo no quería sumar más gente, pero ya que estamos".

"Eso lo sacó mi ex que dijo: 'Ella engatusa a los hombres'. Y la verdad es que no. Fuimos a un evento donde estaba quien trabaja con él, estaba la Botota Fox haciendo un show y ahí se encontraba este personaje", contó.

DJ Isi afirmó que Valdivia "me invita a carretear, se dieron las conversaciones en los chats y hubo un pequeño palabreo. Yo estaba pololeando".

Consultada si hubo un coqueteo, la joven señaló que el otrora volante "me invitaba a su casa, a distintos lugares y yo le decía que sí, (pero) nunca se concretó nada ni se hizo nada porque estaba en pareja".

"Yo soy una mujer muy coqueta, me gusta el jueguito. De ahí a llegar y a que lo haga, es muy diferente. Es mi personalidad", añadió.