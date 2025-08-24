"El único plan que tengo...": DJ Ilaisa adelanta qué contará sobre Karol Dance en Primer Plano - Chilevisión

Las declaraciones de la DJ serán emitidas en un nuevo capítulo de Primer Plano este domingo 24 de agosto a las 22:30 horas.

Este domingo se emitirá un nuevo capítulo de Primer Plano, donde DJ Ilaisa contará su verdad sobre el encuentro que tuvo con Karol Dance.

Hay que recordar que el animador, tras asumir la responsabilidad de la infidelidad, acusó a la DJ de planificar la infidelidad para salir en televisión y recibir dinero.

Frente a esto, la excarabinera no se quedará callada y le mandó un mensaje al comunicador, asegurándole que "el único plan que tengo es sacarte la careta que te has guardado por mucho tiempo".

Las declaraciones de la DJ serán emitidas en un nuevo capítulo de Primer Plano este domingo 24 de agosto a las 22:30 horas.