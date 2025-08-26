 ¿Indirecta para Karol Lucero? Fran Virgilio reaparece con mensaje tras infidelidad - Chilevisión
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante "ceremonia ancestral" Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví "Estoy roto por dentro": Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
26/08/2025 07:47

Fran Virgilio reaparece tras infidelidad de Karol Lucero con revelador mensaje: “No podría lucrar con…”

La esposa del comunicador compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y aseguró que no se referirá de manera pública al episodio.

Publicado por CHV Noticias

Fran Virgilio reapareció en sus redes sociales y rompió el silencio en medio de la infidelidad de su esposo, Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

La joven compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde agredeció las muestras de cariño que ha recibido en medio de este complejo momento. 

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días”, comenzó diciendo.

También confirmó que se ha estado ayudando de terapia y refugiando en sus cercanos: “Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y mis amigas”.

“Estos procesos son muy largos, pero también de mucho aprendizaje”, agregó.

Por otra parte, Fran Virgilio lanzó una indirecta a Karol Lucero, quien el viernes pasado dio una entrevista pagada para hablar sobre la infidelidad.

“Respecto a los medios, nunca he hablado y esta no será la excepción. No podría lucrar con algo que me causa tanto dolor. Cuídense mucho, los quiero y gracias”, aseguró. 

La infidelidad de Karol Lucero

La semana pasada salió a la luz la infidelidad de Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, quien lo reveló en una transmisión en redes sociales.

El comunicador reconoció lo ocurrido y dio su versión en un programa el pasado viernes.

“Conté mi verdad, sin culpar a terceros, porque entendí que la única responsabilidad aquí es mía”, recalcó en su cuenta de Instagram. 

