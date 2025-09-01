“Estorbo”: El nuevo dardo de Johnny Herrera a Arturo Vidal tras victoria de Colo Colo ante la U - Chilevisión

Molesto terminó Johnny Herrera tras el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el que favoreció a Los Albos por 1-0.

El Cacique se impuso con gol de Vicente Pizarro en un candente partido que incluyó la expulsión de Franco Calderón, quien vio la tarjeta roja en la medianía del primer tiempo por una fuerte falta al propio volante.

En su análisis, el ex arquero e ídolo azul afirmó que "jugar setenta minutos con un jugador menos es dar demasiada ventaja y eso marca el trámite del partido. Es un hecho lamentable. Son cosas que pasan, siempre pasa algo".

Los dardos de Johnny Herrera a Arturo Vidal

En su rol de comentarista en TNT Sports, el recordado meta lanzó nuevos dardos a Arturo Vidal al opinar sobre el ingreso del argentino Claudio Aquino.

"Con el correr del partido, el cambio clave fue la entrada de Aquino, cuando sale un jugador que parecía centro estorbo. Perdón, cuando salió Vidal. La primera pelota que tocó dejó solo a (Javier )Correa", comentó.

Herrera recalcó que "Colo Colo corrigió y lo ganó bien, pero la diferencia fue la ventaja numérica por 70 minutos".

El recado se suma a la lista de cruces que el ex arquero ha tenido con el King desde su retorno al fútbol chileno, genernado diversas reacciones en los hinchas.