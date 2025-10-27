Arriesga importante sanción: La polémica imagen de Lucas Assadi con hinchas de la UC - Chilevisión

Una jornada para el olvido tuvo Lucas Assadi, quien se lesionó en la derrota 1-0 de Universidad de Chile ante Universidad Católica este domingo en el Claro Arena.

El delantero ingresó en el segundo tiempo, pero solamente duró cerca de 20 minutos en cancha al sufrir una lesión presuntamente muscular, generando una alerta en Los Azules de cara a la revancha ante Lanús por Copa Sudamericana.

Además de esta situación, el joven de 21 años podría meterse en un importante problema al ser captado en un momento de furia con los hinchas cruzados.

Lucas Assadi arriesga sanción en la U

Un registro viralizado mostró a Assadi lanzando un escupo hacia una de las tribunas del renovado estadio, donde estaba recibiendo varios insultos.

Esto generaría un gran inconveniente en el atacante debido a que arriesga sanción, lo que se tendrá que resolver en los próximos días.

A esto hay que agregar el gesto que hizo mientras caminaba a los vestuarios, donde simuló tener "frío" y que también se expandió en las redes sociales.

Mira los videos acá