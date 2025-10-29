 Tras pasar a la final de la Sudamericana: El sorpresivo mensaje de Jorge Sampaoli a la U - Chilevisión
Tras pasar a la final de la Sudamericana: El sorpresivo mensaje de Jorge Sampaoli a la U

El casildense avanzó con el Atlético Mineiro a la definición del torneo, instancia en la que espera por Los Azules o Lanús.

Miércoles 29 de octubre de 2025 | 09:58

Jorge Sampaoli vivió una de sus jornadas más alegres con el Atlético Mineiro, cuadro que venció 3-1 a Independiente del Valle y clasificó este martes a la final de la Copa Sudamericana.

El Galo se hizo fuerte de local y espera por Universidad de Chile o Lanús, donde el casildense tendrá la posibilidad de volver a levantar el trofeo que ya conquistó el 2011.

Precisamente, el actual entrenador del elenco brasileño rememoró la obtención del certamen con Los Azules.

La nostalgia de Jorge Sampaoli por la Sudamericana de 2011

En conferencia de prensa, el estratega argentino recordó que "el último título internacional que gané con un club fue con la U. de Chile en la Sudamericana. Hoy la U está jugando una semifinal contra Lanús".

"Sea cual sea el rival, seguramente será muy difícil. Nos tenemos que preparar muy bien para ese partido", abordó sobre la definición.

Consultado sobre las finales a partido único, Sampaoli afirmó que este tipo de duelos "está decretada en el mundo hace un montón de tiempo. Hay que aceptarlo. Si usted me da a elegir, me gustaría jugar dos partidos, pero está decretado".

Por último, valoró el trabajo con el plantel y destacó que "los futbolistas jugaron con mucha pasión y corazón, la verdad que eso ilusiona y al club le da la posibilidad de entrar en una Copa Libertadores el año que viene".

"Esperemos tener la misma convicción cuando enfrentemos al equipo que nos toque", concluyó.

