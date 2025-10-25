Gobierno argentino critica a Carabineros y lanza advertencia a hinchas azules ante duelo con Lanús - Chilevisión

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte advirtió que quienes sean encontrados con indumentaria de la U cerca del estadio serán "sancionados". Además, deslizó crítica a Carabineros.
Sábado 25 de octubre de 2025 | 15:19
El Gobierno argentino lanzó una dura advertencia a los hinchas de la Universidad de Chile ante el duelo que se jugará este jueves 30 de octubre contra el Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
A través de un comunicado, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -dependiente del Ministerio de Seguridad- explicó que dado la prohibición de asistencia que mantiene la U como visitante en las competencias de la Conmebol, "APreViDe llevará adelante rigurosos controles de seguridad para evitar que arriben al estadio simpatizantes de la parcialidad visitante".
En este sentido, APreViDe advirtió que "en el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente.
"Además, las personas que sean detectadas con indumentaria de la entidad deportiva visitante (Universidad de Chile) en las inmediaciones, serán sancionadas con derecho de admisión en la Provincia de Buenos Aires", agregaron.
Asimismo, la entidad criticó la eficacia del reguardo policial con el club argentino en el partido de ida: "Si bien esta Agencia realizó un pedido ante Carabineros de Chile para asegurar el traslado de la delegación de la Lanús al estadio Nacional, está a la vista que el mismo resultó ineficaz ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido".
No obstante, aseguraron que en la revancha a disputarse el próximo jueves, "APreViDe reforzará la seguridad en la cápsula de traslado del equipo chileno y tomará todos los recaudos necesarios en post de garantizar la seguridad".
Finalmente, solicitaron difundir esta información "con el objetivo de evitar que simpatizantes visitantes viajen o se acerquen al estadio".