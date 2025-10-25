Gobierno argentino critica a Carabineros y lanza advertencia a hinchas azules ante duelo con Lanús - Chilevisión

El Gobierno argentino lanzó una dura advertencia a los hinchas de la Universidad de Chile ante el duelo que se jugará este jueves 30 de octubre contra el Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -dependiente del Ministerio de Seguridad- explicó que dado la prohibición de asistencia que mantiene la U como visitante en las competencias de la Conmebol, "APreViDe llevará adelante rigurosos controles de seguridad para evitar que arriben al estadio simpatizantes de la parcialidad visitante".

En este sentido, APreViDe advirtió que "en el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente.