Primer mazazo para Jorge Sampaoli en su regreso: Perdió el clásico y quedó eliminado de torneo clave - Chilevisión

Jorge Sampaoli arrancó de muy mala manera su nuevo ciclo en el Atlético Mineiro, cuadro que este jueves quedó eliminado de la Copa Brasil tras caer 2-0 ante el Cruzeiro.

El Galo, que no contó con el chileno Iván Román, tenía la durísima tarea de remontar la llave de cuartos de final ante La Bestia Negra, quienes lo habían derrotado por el mismo marcador en la ida.

Pese a la esperanza que había en los hinchas, el cuadro del ex entrenador de La Roja tuvo un bajo rendimiento y fue superado por la Raposa que terminó imponiéndose en el clásico de Belo Horizonte.

Fiel a su estilo, el argentino estuvo muy efusivo y se molestó en reiteradas ocasiones, llegando a lanzar una botella de agua al piso tras una jugada.

Con esto, el conjunto albinegro dejó pasar una de las chances de asegurarse participación internacional el próximo año, por lo que deberá apostar a los otros torneos.

Actualmente, el Mineiro ocupa el puesto 14° del Brasileirao con 24 puntos, ubicándose solamente dos unidades más arriba de los puestos de descenso a falta de 18 jornadas para el cierre.

¿Cuándo juega el Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

El gran desafío de Sampaoli en su regreso al club será la Copa Sudamericana, donde se enfrentará al Bolívar en los cuartos de final.

La ida se jugará este miércoles 17 de septiembre en Bolivia, mientras que la revancha fue programada para el 24 del mismo mes en Belo Horizonte.