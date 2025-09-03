Jorge Sampaoli se decide y es anunciado en su nuevo club: Será el segundo DT mejor pagado de Brasil - Chilevisión

Jorge Sampaoli está de vuelta. Tras ser vinculado a varios clubes, el argentino se decidió y firmó con el Atlético Mineiro.

El experimentado entrenador aceptó la oferta y fue oficializado este martes por la noche en el Galo, club al que ya dirigió en la temporada 2020 en el que ganó un título.

En el cuadro de Belo Horizonte, el casildense dirigirá al chileno Iván Román, seleccionado Sub 20 que llegó a principios de año a Brasil.

Uno de los puntos más relevantes de la negociación fue el tiempo de contrato, el que se extenderá hasta fines del 2027.

Esta situación era clave para el ex DT de La Roja, quien pretendía firmar un vínculo extenso con el objetivo de liderar un proyecto deportivo que no solamente implique resultados inmediatos.

Sampaoli será el segundo mejor DT pagado en Brasil

De acuerdo a lo informado por TV Globo, Sampaoli se convertirá en el segundo entrenador mejor pagado de todo el Brasileirao.

El medio aseguró que el trasandino cobrará un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por año, siendo superado solamente por Abel Ferreira del Palmeiras.

El portugués se embolsa aproximadamente 5,4 millones de la moneda estadounidense en el Verdao, donde llegó a mediados del 2020.