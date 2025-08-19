Jorge Sampaoli se pone firme y exige condiciones para ir al Santos: “Estoy dispuesto, pero...” - Chilevisión

Jorge Sampaoli asoma como la carta de salvación del Santos de Brasil, cuadro que atraviesa una importante crisis futbolística.

El casildense es la principal opción para asumir en la banca del Peixe, quienes vienen de sufrir una histórica goleada 6-0 a manos del Vasco da Gama el último fin de semana que terminó con el ciclo del DT Cléber Xavier.

Pese al mal momento, el ex entrenador de La Roja se mostró dispuesto a volver a dirigir a los paulistas, pero puso una condición a la dirigencia que está preocupada por alejarse de la zona de descenso.

La condición que puso Jorge Sampaoli para ir al Santos

En conversación con el periodista César Merlo, el argentino reveló que quiere inversión de parte de la directiva en las posibles incorporaciones

"Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo pero le he pedido a la directiva que haga un esfuerzo con los refuerzos para consolidar un buen proyecto deportivo", comentó.

Además de Neymar, el Alvinegro cuenta con figuras importantes como los argentinos Álvaro Barreal y Benjamín Rollheiser y el delantero Deivid Washington, este último a préstamo desde el Chelsea.

En caso de concretarse su llegada, este sería el segundo ciclo de Sampaoli en el club que comandó el 2019 con buenos resultados.

Sin embargo, su salida fue polémica y acusó incumplimiento laboral, ganando más de 800.000 dólares luego de un extenso juicio.