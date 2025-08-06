Jorge Sampaoli sorprende y prepara su regreso: El “viejo amor” al que volvería a dirigir - Chilevisión

A seis meses de ser despedido del Rennes de Francia, Jorge Sampaoli estaría cerca de retornar a Sudamérica para dirigir al Santos.

De acuerdo a medios brasileños, el Peixe pensaría en el casildense para afrontar la recta final de la temporada y levantar en el torneo local.

La idea de la dirigencia es que el ex entrenador de La Roja asuma el mando de un plantel liderado por Neymar, quien ha tenido altos y bajos en su retorno al club.

De concretarse el arribo, el argentino volvería a un conjunto que dirigió con muy buenos resultados, quedando en el segundo puesto del brasileirao el 2019.

En el elenco paulista, Sampaoli logró un vistoso juego y logró clasificar a la Copa Libertadores del 2020, aunque se fue meses después con juicio incluido.

En esa oportunidad, el trasandino acusó incumplimiento de garantís laborales y terminó obteniendo una suma cercana a los 800.000 dólares.

Actualmente, el Santos ocupa el puesto 15° de la tabla de posiciones de la liga local y está peleando por no descender, todo esto a falta de 20° fechas para el final.