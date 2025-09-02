“El futuro es hoy”: La potente reflexión de Nicolás Córdova por la Generación Dorada - Chilevisión

Nicolás Códova, DT de la Selección Chilena, se refirió a la decisión de no llamar a referentes de la Generación Dorada para el término de los Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

Previa al choque contra La Canarinha, el entrenador de La Roja ratificó que el objetivo es preparar un equipo con miras a la siguiente Copa América y el Mundial 2030.

En ese escenario, el estratega recalcó sobre los experimentados: "Siendo honestos, creo que ninguno de ellos va a poder estar en el Mundial 2030. El próximo evento oficial de la Selección es el 2027, sea la Copa América o el inicio de las Clasificatorias y eso estamos viendo".

"De aquí a esa fecha, la Selección debiera jugar al menos 8 o 10 partidos internacionales, nosotros debemos darle la posibilidad a los jugadores que sí van a estar en esos partidos", agregó.

En conferencia de prensa, el adiestrador recalcó que "sería muy irresponsable de mi parte que en estas condiciones ponga a jugadores que no van a estar presentes en un futuro, porque el futuro es hoy. No podemos estar pensando en el 2030 viviendo de lo que hicimos 10 años atrás".

El agradecimiento de Nicolás Córdova a la Generación Dorada

Córdova aprovechó de reconocer lo realizado por los históricos. "Se les agradece y se les admirará por siempre. Tuve la suerte de ser compañero de todos ellos en la selección, con algunos soy muy amigo", afirmó.

"Pero tenermos que saber mirar hacia adelante y entender que no son eternos. Hoy día ellos ya no están y tienen que aparecer otros jugadores y tomar esta posta, porque la realidad que estamos viviendo es que estamos últimos en Sudamérica", comentó.

El DT nacional sostuvo que "es difícil tomar esta decisión porque el impacto es muy grande, son muy grandes ellos. Lo único que puedo decir es que lo hice a consciencia, sin nada personal con ninguno, al contrario, desde el agradecimiento y la fortuna".

"Es lo que había que hacer. Ahora hay que mirar hacia adelante y trabajar mucho, lo voy a repetir", sentenció.