Con miras al Mundial: La nómina de Chile Sub 20 para afrontar nuevo amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 20 ya tiene su nómina para afrontar un nuevo amistoso con miras al Mundial de la categoría, el que en esta ocasión será ante Arabia Saudita.

Un total de 27 jugadores son los que trabajarán en la fecha FIFA, donde enfrentarán al elenco asiático.

Entre los nombres más destacados están Francisco Rossel (Universidad Católica), Francisco Marchant (Colo Colo) y Lautaro Millán, volante que es una de las grandes promesas de Independiente.

Cabe recordar que Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos no fueron considerados debido a que estarán junto al combinado adulto para el cierre de las Eliminatorias.

El amistoso de Chile ante Arabia Saudita está programado para el lunes 8 de septiembre, disputandose en el CDJ OTHO de Sao Paulo, Brasil.

Nómina de Chile Sub 20 para enfrentar a Nueva Zelanda

Arqueros:

Ignacio Sáez - Universidad de Chile

Martín Contreras - Universidad Católica

Sebastián Mella - Huachipato

Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

Milovan Celis - Unión Española

Bruno Torres - Colo Colo

Nicolás Suárez - Colo Colo

Benjamín Pérez - Colo Colo

Matiás Pérez - Lecce (Italia)

Felipe Faúndez - O'Higgins

Simón Pinto - Independiente (Argentina)

Sebastián Arancibia - Universidad Católica

Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

Gabriel Pinto - O'Higgins

Nicolás Cárcamo - Huachipato

Joaquín Silva - Santiago Wanderers

Mario Sandoval - Audax Italiano

Flavio Moya - Universidad de Chile

Agustiín Arce - Deportes Limache

Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

Vicente Álvarez - Unión San Felipe

Willy Chatiliez - Huesca (España)

Diego Corral - Universidad Católica

Rodrigo Godoy - O'Higgins

Giovanny Ávalos - Ñublense

Juan Francisco Rossel - Universidad Católica

Francisco Marchat - Colo Colo

Mundial Sub 20: Cuándo comienza y dónde verlo

El Mundial Sub 20 comienza oficialmente el próximo sábado 27 de septiembre, certamen que podrás ver por las pantallas de Chilevisión.