Con miras al Mundial: La nómina de Chile Sub 20 para afrontar nuevo amistoso internacional - Chilevisión

La Roja se medirá a Arabia Saudita con miras a la cita planetaria, compromiso para el que fueron considerados tres futbolistas que militan en el extranjero.
Viernes 29 de agosto de 2025 | 08:12
La Selección Chilena Sub 20 ya tiene su nómina para afrontar un nuevo amistoso con miras al Mundial de la categoría, el que en esta ocasión será ante Arabia Saudita.
Un total de 27 jugadores son los que trabajarán en la fecha FIFA, donde enfrentarán al elenco asiático.
Entre los nombres más destacados están Francisco Rossel (Universidad Católica), Francisco Marchant (Colo Colo) y Lautaro Millán, volante que es una de las grandes promesas de Independiente.
Cabe recordar que Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos no fueron considerados debido a que estarán junto al combinado adulto para el cierre de las Eliminatorias.
El amistoso de Chile ante Arabia Saudita está programado para el lunes 8 de septiembre, disputandose en el CDJ OTHO de Sao Paulo, Brasil.
El Mundial Sub 20 comienza oficialmente el próximo sábado 27 de septiembre, certamen que podrás ver por las pantallas de Chilevisión.