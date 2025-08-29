 Con miras al Mundial: La nómina de Chile Sub 20 para afrontar nuevo amistoso internacional - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Con miras al Mundial: La nómina de Chile Sub 20 para afrontar nuevo amistoso internacional

La Roja se medirá a Arabia Saudita con miras a la cita planetaria, compromiso para el que fueron considerados tres futbolistas que militan en el extranjero.

Viernes 29 de agosto de 2025 | 08:12

La Selección Chilena Sub 20 ya tiene su nómina para afrontar un nuevo amistoso con miras al Mundial de la categoría, el que en esta ocasión será ante Arabia Saudita.

Un total de 27 jugadores son los que trabajarán en la fecha FIFA, donde enfrentarán al elenco asiático.

Entre los nombres más destacados están Francisco Rossel (Universidad Católica), Francisco Marchant (Colo Colo) y Lautaro Millán, volante que es una de las grandes promesas de Independiente.

Cabe recordar que Iván Román, Ian Garguez y Emiliano Ramos no fueron considerados debido a que estarán junto al combinado adulto para el cierre de las Eliminatorias.

El amistoso de Chile ante Arabia Saudita está programado para el lunes 8 de septiembre, disputandose en el CDJ OTHO de Sao Paulo, Brasil.

Nómina de Chile Sub 20 para enfrentar a Nueva Zelanda

Arqueros:

  • Ignacio Sáez - Universidad de Chile
  • Martín Contreras - Universidad Católica
  • Sebastián Mella - Huachipato
  • Gabriel Maureira - Colo Colo

Defensas:

  • Milovan Celis - Unión Española
  • Bruno Torres - Colo Colo
  • Nicolás Suárez - Colo Colo
  • Benjamín Pérez - Colo Colo
  • Matiás Pérez - Lecce (Italia)
  • Felipe Faúndez - O'Higgins
  • Simón Pinto - Independiente (Argentina)
  • Sebastián Arancibia - Universidad Católica
  • Patricio Romero - Cobreloa

Volantes:

  • Gabriel Pinto - O'Higgins
  • Nicolás Cárcamo - Huachipato
  • Joaquín Silva - Santiago Wanderers
  • Mario Sandoval - Audax Italiano
  • Flavio Moya - Universidad de Chile
  • Agustiín Arce - Deportes Limache
  • Lautaro Millán - Independiente (Argentina)

Delanteros:

  • Vicente Álvarez - Unión San Felipe
  • Willy Chatiliez - Huesca (España)
  • Diego Corral - Universidad Católica
  • Rodrigo Godoy - O'Higgins
  • Giovanny Ávalos - Ñublense
  • Juan Francisco Rossel - Universidad Católica
  • Francisco Marchat - Colo Colo

Mundial Sub 20: Cuándo comienza y dónde verlo

El Mundial Sub 20 comienza oficialmente el próximo sábado 27 de septiembre, certamen que podrás ver por las pantallas de Chilevisión.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿Se queda? Alexis Sánchez lanza nuevo mensaje con particular detalle sobre el Udinese

“Is a blue”: Marcelino Núñez deja el Norwich y es anunciado en el Ipswich Town en histórico traspaso

Formador de estrellas y una dura competencia: Radiografía al Le Havre, el nuevo club de Damián Pizarro

Atenta La Roja: Las importantes figuras de Brasil que se perderán el partido por Eliminatorias
Publicidad
Publicidad