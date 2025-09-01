Brasil vs Chile: Cuándo y a qué hora juega La Roja un nuevo partido por las Eliminatorias - Chilevisión

Con un equipo totalmente renovado, La Roja tendrá un duro desafío visitando a Brasil por la fecha 17° de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Lunes 1 de septiembre de 2025 | 11:17
La Selección Chilena volverá a la cancha para disputar un nuevo partido por Eliminatorias, chocando en esta ocasión contra Brasil por la fecha 17°.
Pese a no tener chances de ir al Mundial 2026, La Roja intentará sacar un buen resultado frente al Scratch con un equipo totalmente renovado que ya no tiene a los referentes de la Generación Dorada.
Esto porque el entrenador nacional, Nicolás Córdova, decidió nominar a varios jugadores jóvenes pensando en el camino a la cita planetaria del 2030.
El partido entre Brasil y Chile está programado para el jueves 4 de septiembre las 20:30 horas de nuestro país.
El recinto que albergará este duelo por las Eliminatorias es el Maracaná de Río de Janeiro, donde se espera una importante cantidad de hinchas.
Tras el compromiso ante los dirigidos por Carlo Ancelotti, el próximo desafío de La Roja será ante Uruguay el martes 9 de septiembre.
El duelo frente a La Celeste, el último por estas Eliminatorias, se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.