Brasil vs Chile: Cuándo y a qué hora juega La Roja un nuevo partido por las Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena volverá a la cancha para disputar un nuevo partido por Eliminatorias, chocando en esta ocasión contra Brasil por la fecha 17°.

Pese a no tener chances de ir al Mundial 2026, La Roja intentará sacar un buen resultado frente al Scratch con un equipo totalmente renovado que ya no tiene a los referentes de la Generación Dorada.

Esto porque el entrenador nacional, Nicolás Córdova, decidió nominar a varios jugadores jóvenes pensando en el camino a la cita planetaria del 2030.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil y Chile el partido por Eliminatorias?

El partido entre Brasil y Chile está programado para el jueves 4 de septiembre las 20:30 horas de nuestro país.

El recinto que albergará este duelo por las Eliminatorias es el Maracaná de Río de Janeiro, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

¿Qué se le viene a Chile tras enfrentar a Brasil?

Tras el compromiso ante los dirigidos por Carlo Ancelotti, el próximo desafío de La Roja será ante Uruguay el martes 9 de septiembre.

El duelo frente a La Celeste, el último por estas Eliminatorias, se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.