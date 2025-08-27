“Orgullosa”: El emotivo mensaje que recibió Daniel González tras ser nominado a La Roja - Chilevisión

La Selección Chilena sumó un nuevo convocado se cara al cierre de las Eliminatorias. Se trata de Daniel González, defensa de Universidad Católica.

A través de un comunicado, La Roja confirmó que el zaguero será parte de la nómina de Nicolás Córdova para los partidos ante Brasil y Uruguay que se disputarán en septiembre.

El llamado generó la reacción de su pareja, Ignacia Albornoz, quien le dedicó una emotiva historia en su Instagram.

"Qué felicidad más grande, estoy orgullosa de ti. Eres la persona más resiliente que conozco. Te amamos", escribió la joven junto a una publicación.

La respuesta del futbolista de 23 años no tardó en llegar. "Las amo, ustedes son parte de esto", escribió en ex Santiago Wanderers.

Mira el posteo acá

¿Cuándo juega Chile por Eliminatorias?

Chile jugará por las Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre, día en que visitará a Brasil en Río de Janeiro por la fecha 18°.

Posteriormente, La Roja cerrará su camino recibiendo a Uruguay en el Estadio Nacional el martes 9 del mismo mes.