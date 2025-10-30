Buscando una histórica final: Qué resultado necesita la U vs Lanús para avanzar en la Sudamericana - Chilevisión

Un partido crucial es el que disputa Universidad de Chile este jueves, día en que visita a Lanús por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules igualaron 2-2 ante el Granate en el primer encuentro de la llave, el que se disputó en el Estadio Nacional y que tuvo varias polémicas.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Álvarez visita a los argentinos en su cancha, donde se espera un ambiente bastante hostil para jugadores y cuerpo técnico.

Los resultados que le sirve a la U para clasificar a la final de la Sudamericana

En términos simples, el cuadro laico debe ganar por cualquier resultado ante los trasandinos si quiere instalarse en la gran final.

Misma situación corre para su rival, lo que implica que una derrota dejará totalmente eliminado del torneo al Romántico Viajero.

En caso de empate por cualquier marcador, la serie se decidirá vía lanzamientos penales debido a que no está estipulado el tiempo extra o alargue.

¿A qué hora juegan la U y Lanús la revancha por Copa Sudamericana?

El partido entre Lanús y la U, válido por la revancha de semifinales de Copa Sudamericana, se disputa este jueves 30 de octubre.

El estadio en esta oportunidad es el denominado "La Fortaleza", donde se espera una importante cantidad de hinchas.