“Volveré”: Lucas Assadi reaparece y publica su primer mensaje tras polémica ante la UC - Chilevisión

Lucas Assadi publicó su primer mensaje tras la polémica en el clásico universitario, donde lanzó un escupo a hinchas de la Universidad Católica.

El delantero fue denunciado por Los Cruzados ante el Tribunal de Disciplina, arriesgando una importante sanción que pone en alerta a Universidad de Chile.

Esta situación se suma a la lesión sufrida en el duelo disputado en el Claro Arena, la que lo dejará al margen de la revancha contra Lanús por la semifinal de Copa Sudamericana.

El primer mensaje de Lucas Assadi tras lesión y polémica

El joven de 21 años se mostró tranquilo a pesar del ruido generado, publicando un mensaje en sus redes sociales.

Assadi subió una historia a Instagram junto a su psicólogo, destacando que está trabajando "Con el mejor. Volveré más fuerte que nunca".

En el parte médico, el cuadro laicó informó que el seleccionado nacional tuvo una "lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral".

Si bien no dieron a conocer el tiempo de recuperación, se estima que su retorno a las canchas podría tardar cerca de tres semanas.