Polémica desatada: Aníbal Mosa responde a presidente de Azul Azul tras nuevas críticas - Chilevisión

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, respondió a los cuestionamientos de su par de Azul Azul, Michael Clark, quien mencionó a Colo Colo en sus críticas a la ANFP.

Tras la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica, el dirigente del cuadro laico insistió en que dicho duelo no se debería haber jugado por la participación de su club en las semifinales de Copa Sudamericana.

"Yo veo que voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, existe. Voluntad para reprogramar partidos a la Católica, también existe. Pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad", comentó.

La respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

En la previa del choque del Cacique contra Deportes Limache este lunes, Mosa recogió el guante y contestó a estas declaraciones.

"Son decisiones en las que no me meto. Parece que Colo Colo no lo deja dormir", señaló en Radio Cooperativa.

El directivo de Los Albos no profundizó en el tema, pero dejó claro que prefiere no intervenir en dichos cuestionamientos al organismo con sede en Quilín.

Además, el empresario reiteró que no tiene en mente presentarse como candidato en las próximas elecciones en la ANFP.