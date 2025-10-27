Colo Colo dejó escapar la victoria en la agonía ante Limache y se aleja de copas internacionales - Chilevisión

Colo Colo recibió a Deportes Limache en el cierre de la Fecha 25 de la Liga de Primera y cosechó un empate 2-2 tras la arremetida de la visita en la agonía del encuentro.

Los Albos comenzaron metiendo presión en el arco rival y tras dos primeros intentos, consiguieron ponerse en ventaja por 1-0 gracias al gol de Claudio Aquino (17'), gracias a un centro de Vicente Pizarro.

Al minuto 34 el conjunto visitante quedó con 10 jugadores luego de una roja directa para Yonathan Andía por una falta contra Marcos Bolados, tras la revisión del VAR.

Pero no fue el único que salió de la cancha, ya que a los 38' Sebastián Vegas también dejó con 10 jugadores al Cacique tras recibir una segunda amarilla.

Colo Colo consiguió aumentar la ventaja en el segundo tiempo, luego del tanto de Lucas Cepeda con un remate de zurda a los 70'.

Pero no todo estaba dicho, ya que al final del encuentro Limache consiguió el descuento gracias a Daniel Castro (83'). Finalmente, Luis Hernádez (90+7') selló el definitivo 2-2.

¿Qué viene para Colo Colo?

El próximo fin de semana Colo Colo tendrá que visitar a Ñublense, el próximo sábado 1 de noviembre, con la tarea de seguir sumando puntos para asegurar un cupo en una copa internacional de cara al 2026.