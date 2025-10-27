¿Futuro sentenciado? El importante jugador de Colo Colo que sigue sin ser considerado - Chilevisión

Colo Colo va por su recuperación en la Liga de Primera, recibiendo este lunes a Limache en un partido fundamental en su objetivo por meterse en copas internacionales.

El Cacique se mide al Tomatero con la idea de ganar y no perderle pisada a Cobresal, cuadro que hasta el momento sería el último en acceder a la próxima Copa Sudamericana.

Un aspecto que llamó la atención en la lista de citados del entrenador Fernando Ortiz, la que nuevamente no cuenta con un referente del plantel.

Fernando Ortiz prescinde de un experimentado jugador de Colo Colo

Se trata de Esteban Pavez, quien por segundo cotejo consecutivo no fue considerado por el entrenador ni siquiera para ir a la banca.

El volante no tiene lesiones ni acumula suspensiones, por lo que la determinación del estratega netamente técnica.

La situación podría encender los rumores sobre el futuro del futbolista de 35 años, que hace pocas semanas confesó que le gustaría retirarse del fútbol en Colo Colo en la temporada 2027.

En sus últimas presentaciones, Ortiz ha optado por Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez para comandar el mediocampo.

El compromiso del Popular ante Limache está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.