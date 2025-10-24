Quién es Cristián Díaz, el seleccionado Sub 17 que firmó su primer contrato con Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo anunció este jueves que el juvenil Cristián Díaz firmó su primer contrato como profesional, situación que se dio previo a su participación en el Mundial Sub 17.

El compañía de sus padres, el volante que regularmente juega en el equipo Sub 18 de Los Albos oficializó su vínculo en el Estadio Monumental.

"Muy feliz de firmar mi primer contrato en el club más grande de Chile. Es un sueño que vengo buscando y persiguiendo desde niño. Creo que es la recompensa del esfuerzo, jugar en el club de mis amores", comentó el joven al sitio oficial del Cacique.

Cristián Díaz, quién es el juvenil que sueña con brillar en Colo Colo

Nacido el 2008, Díaz es uno de los jugadores que más promete de la cantera del Popular, jugando regularmente como un mediocampista mixto que le gusta llegar al área rival.

Su desempeño en el fútbol joven le permitió ser nominado a La Roja para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar, donde hay un total de cinco jugadores de Los Albos.

Una vez firmado el contrato, su madre, Nicol Muñoz, señaló que "me siento feliz por él. Ha sido un camino largo de mucha perseverancia y sacrificio".

"Él sabe que con su hermano ha sido duro, pero estamos siempre al pie de la letra. Me siento muy orgullosa de mi hijo, de todo lo que ha logrado. Somos hinchas de Colo Colo", agregó.

El próximo paso de Díaz es subir a la categoría de proyección y poco a poco ganarse un espacio en el primer equipo, buscando ser una opción para el entrenador Fernando Ortiz.