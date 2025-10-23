¿Otro problema? Las opciones que maneja Fernando Ortiz para cumplir minutos Sub 21 en Colo Colo - Chilevisión

En plena recta final del torneo, Colo Colo sumó una nueva preocupación en su lucha por meterse en copas internacionales de cara al 2026.

Se trata de los minutos Sub 21, los que deberán cumplir sin Nicolás Suárez y Francisco Marchant debido a sus complicadas lesiones.

Esta situación generó una alerta en el entrenador Fernando Ortiz, quien tendrá que buscar nuevas variantes al no poder contar con los jóvenes que asomaban como piezas importantes para dar con el reglamento.

¿Qué opciones tiene Colo Colo para cumplir con los minutos Sub 21?

El que aparece como gran carta es Leandro Hernández, volante categoría 2005 que ingresó en el segundo tiempo en la derrota por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido el pasado fin de semana.

En dicho encuentro, el estratega llevó al banco a Víctor Campos, joven de solamente 19 años que no saltó a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Más atrás está el arquero Eduardo Villanueva, aunque se ve poco probable que pueda quitarle el puesto a Fernando de Paul al menos en el corto plazo.

Actualmente, Colo Colo ha sumado 1.529 minutos con futbolistas Sub 21, por lo que le faltan 361' para llegar a los 1.890' establecidos.

En ese escenario, un punto importante es que Los Albos tienen a varios nominados al Mundial Sub 17, lo que les permite sumar 63 minutos por cada cotejo en la Liga de Primera.

Los convocados a la cita planetaria de Qatar, que arranca el 3 de noviembre, son: Bruno Torres, Alonso Olguín, Matías Orellana, Cristián Díaz y Yastin Cuevas.