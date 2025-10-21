Limache responde a acusación de La Serena en Copa Chile: Apunta a intento de “ganar por secretaría” - Chilevisión

Deportes Limache respondió a la denuncia por un supuesto incumplimiento en la norma Sub 23 de la Copa Chile, la que fue presentada por Deportes La Serena al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Los Papayeros acusaron a su rival de alinear en 113 de los 130 minutos establecidos a jugadores nacidos a partir del 2002 en el encuentro de vuelta de las semifinales, el que terminó con victoria 6-1 para los de la Región de Valparaíso el pasado 12 de octubre.

La situación escaló por Agustín Arce (categoría 2005) que fue convocado a La Roja adulta para el amistoso frente a Perú, donde Los Granates apuntaron a que síestaba disponible al ser liberado horas del cierre de la llave.

En un comunicado, el Tomatero aseguró que "cumplió a cabalidad con las bases ya que el cumplimiento de la regla con el jugador Agustín Arce, se encuentra avalada por la Gerencia de Ligas de la ANFP".

Deportes Limacha apunta a intento de "ganar por secretaría"

Limache insistió en que tiene el derecho a disputar la definición del título, arremetiendo contra La Serena por este caso.

"Como institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en cancha", señalaron.

Los Cerveceros recalcaron que entregarán "todos los antecedentes ante los organismos judiciales de la ANFP para defendernos de esta acusación".

"Tenemos la certeza, el convencimiento y la tranquilidad de que el 8-1 global ganado en cancha será ratificado y disputaremos, por primera vez en nuestra historia institucional, una final de Copa Chile", concluyeron.

Mira el comunicado acá