Tras triunfo ante Perú: La Roja sufre cambios en última actualización del Ranking FIFA - Chilevisión

La victoria ante Perú en el último amistoso le permitió a La Roja subir un peldaño en el Ranking FIFA. Por la parte alta, España se mantiene firme en el primer puesto.
Viernes 17 de octubre de 2025 | 11:21
La Selección Chilena tuvo una leve alza en el Ranking FIFA dado a conocer este jueves, subiendo un peldaño al quedar en el lugar 56°.
La Roja tuvo un pequeño ascenso tras el triunfo ante Perú el pasado 10 de octubre, imponiéndose 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Con esta victoria, el combinado nacional llegó a los 1.447 puntos, quedando en el noveno casillero a nivel sudamericano superando solamente a Bolivia (76°).
Por la parte alta del escalafón, la gran novedad la dio Argentina que llegó al segundo puesto con sus victorias sobre Venezuela y Puerto Rico.
La Albiceleste superó a Francia, mientras que España se mantiene firme como líder del escalafón.