 Tras triunfo ante Perú: La Roja sufre cambios en última actualización del Ranking FIFA - Chilevisión
Tras triunfo ante Perú: La Roja sufre cambios en última actualización del Ranking FIFA

La victoria ante Perú en el último amistoso le permitió a La Roja subir un peldaño en el Ranking FIFA. Por la parte alta, España se mantiene firme en el primer puesto.

Viernes 17 de octubre de 2025 | 11:21

La Selección Chilena tuvo una leve alza en el Ranking FIFA dado a conocer este jueves, subiendo un peldaño al quedar en el lugar 56°.

La Roja tuvo un pequeño ascenso tras el triunfo ante Perú el pasado 10 de octubre, imponiéndose 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con esta victoria, el combinado nacional llegó a los 1.447 puntos, quedando en el noveno casillero a nivel sudamericano superando solamente a Bolivia (76°).

Por la parte alta del escalafón, la gran novedad la dio Argentina que llegó al segundo puesto con sus victorias sobre Venezuela y Puerto Rico.

La Albiceleste superó a Francia, mientras que España se mantiene firme como líder del escalafón.

Ranking FIFA Top 10

  1. España: 1881
  2. Argentina: 1872
  3. Francia: 1863
  4. Inglaterra: 1824
  5. Portugal: 1778
  6. Países Bajos: 1760
  7. Brasil: 1759
  8. Bélgica: 1740
  9. Italia: 1717
  10. Alemania: 1713

Ranking FIFA selecciones sudamericanas

  • 1. Argentina: 1881
  • 7. Brasil: 1759
  • 13. Colombia: 1696
  • 15. Uruguay: 1678
  • 23. Ecuador: 1590
  • 39. Paraguay: 1498
  • 49. Perú: 1464
  • 50. Venezuela: 1463
  • 56. Chile: 1441,62
  • 76. Bolivia: 1335

