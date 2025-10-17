Tras triunfo ante Perú: La Roja sufre cambios en última actualización del Ranking FIFA - Chilevisión

La Selección Chilena tuvo una leve alza en el Ranking FIFA dado a conocer este jueves, subiendo un peldaño al quedar en el lugar 56°.

La Roja tuvo un pequeño ascenso tras el triunfo ante Perú el pasado 10 de octubre, imponiéndose 2-1 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con esta victoria, el combinado nacional llegó a los 1.447 puntos, quedando en el noveno casillero a nivel sudamericano superando solamente a Bolivia (76°).

Por la parte alta del escalafón, la gran novedad la dio Argentina que llegó al segundo puesto con sus victorias sobre Venezuela y Puerto Rico.

La Albiceleste superó a Francia, mientras que España se mantiene firme como líder del escalafón.

Ranking FIFA Top 10

España: 1881 Argentina: 1872 Francia: 1863 Inglaterra: 1824 Portugal: 1778 Países Bajos: 1760 Brasil: 1759 Bélgica: 1740 Italia: 1717 Alemania: 1713

Ranking FIFA selecciones sudamericanas