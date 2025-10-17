Se hizo amonestar por un concierto: La historia de Diego Placente, el DT que sueña con el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Diego Placente es el cerebro que tiene Argentina para conquistar el Mundial Sub 20, donde se medirán a Marruecos en la gran final.

Los trasandinos buscarán su sexto título planetario en la categoría, con el ex lateral izquierdo y actual entrenador del equipo a la cabeza de una generación que quiere quedar en la historia.

Más allá de sus cualidades como entrenador, el estratega tiene particulares historias a lo largo de su vida.

Diego Placente, el día que buscó una amarilla para ir a un concierto

Una de las más llamativas es la que se dio en su etapa como jugador en River Plate (1997-2000), haciéndose amonestar para ir a un concierto de la banda "Los Redondos".

En entrevista con TyC Sports, el ex defensa reconoció que es fanático de la agrupación por un primo que le regaló un cassette, contando que en una oportunidad buscó la amarilla en un choque contra Vélez para quedar suspendido y poder asistir a un show.

"Hice la típica, que no sacas el lateral hasta que me amonestaron. Hice las dos cosas, fui al recital y me limpié para un Boca vs River que se venía", relató.

Otro "mito" que surgió sobre la vida de Placente es que en su juventud tuvo una pareja que se dedicaba a las películas para adultos.

En una entrevista a un medio local, el actual DT no confirmó ni desmintió la situación, señalando que "uno para salir a contestar no está (...) No de que sea mi novia ni nada por el estilo como salió en todos lados. Es lo mismo, no hay nada raro".

"Yo no contesté nunca, que digan lo que digan", señaló el estratega, quien llevó a La Albiceleste al cuarto lugar en el Mundial Sub 17 del 2023 jugado en Indonesia.

Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo juegan la final del Mundial Sub 20?

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos se jugará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas, disputándose en el Estadio Nacional.

El partido lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.