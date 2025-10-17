Argentina hizo más goles, Marruecos es más efectivo: Así llegan los finalistas del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Ya está todo listo para la gran final del Mundial Sub 20. Tras cruces emocionantes, serán Argentina y Marruecos los que irán por el título.

La Albiceleste llega con campaña perfecta que incluyó sólidas victorias ante Nigeria y México, además de una sufrida victoria sobre Colombia en semifinales.

Por su parte, el cuadro africano terminó como líder del denominado "grupo de la muerte", sacando del camino a Francia en la fase anterior vía lanzamientos penales.

Estadísticas: Así llegan Argentina y Marruecos a la final del Mundial Sub 20

A nivel de estadísticas, Argentina ha marcado 15 goles a lo largo del certamen desarrollado en Chile, superando por cinco tantos a su rival.

Un aspecto llamativo es la efectividad de los Leones del Atlas, quienes han llegado a 10 dianas con solamente 29 disparos, mientras que los trasandinos tienen 80 remates.

Otro ítem importante es el de las faltas, donde Marreucos tiene 34 infracciones en todo el Mundial ante las 83 cometidas por la selección sudamericana, quienes sufrieron una expulsión en el debut contra Cuba.

Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo juegan la final del Mundial Sub 20?

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos se jugará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas, disputándose en el Estadio Nacional.

El partido lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.