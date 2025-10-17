Argentina vs Marruecos: Quién transmite EN VIVO la gran final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina se enfrentará a Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20, torneo desarrollado en Chile que llegará a su momento más esperado.

La búsqueda del campeón tendrá a La Albiceleste como gran favorito, llegando a este encuentro luego de una campaña perfecta en la que solamente cosechó triunfos.

En tanto, los africanos dieron el golpe en fases anteriores al sacar del camino a Estados Unidos y Francia, esta última llave en una dramática definición a penales.

¿Quién transmite el partido de Argentina vs Marruecos por el Mundial Sub 20?

El partido de Argentina ante Marruecos será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, la final del Mundial Sub 20 la podrás disfrutar online y yotalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina y Marruecos por el Mundial Sub 20?

El duelo de los trasandinos contra los Leones del Atlas arrancará a las 20:00 horas de Chile de este domingo 19 de octubre.

El escenario será el Estadio Nacional, recinto en el que se espera una gran cantidad de hinchas.