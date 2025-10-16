Argentina vs Marruecos: Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

El Mundial Sub 20 tiene a sus finalistas definidos, con Argentina y Marruecos instalándose en la esperada definición del torneo que se desarrolla en Chile.

La Albiceleste buscará el séptimo título en la categoría, llegando de manera muy sólida tras vencer a Colombia en semifinales.

Por el otro lado, los Leones del Atlas accedieron a esta instancia por primera vez en su historia, por lo que apostará a batir al gran favorito a la corona.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina y Marruecos la final del Mundial Sub 20?

El partido entre Argentina y Marruecos está programado para el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas de nuestro país.

El recinto para la gran final del Mundial Sub 20 será el Estadio Nacional, donde se espera una gran cantidad de hinchas viendo la definición.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Argentina vs Marruecos?

El duelo de La Albiceleste frente a los africanos será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este importante encuentro de manera online y gratis.