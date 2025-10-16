“Es cábala”: Figura de Argentina desafía a hinchas chilenos tras llegar a la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Gianluca Prestianni, una de las principales figuras de Argentina, volvió a dejarle un recado a los hinchas chilenos tras el paso de los trasandinos a la final del Mundial Sub 20.

El volante del Benfica brilló en las semifinales contra Colombia, dando una asistencia en el triunfo 1-0 de La Albiceleste en el Estadio Nacional.

Pese a que arrancó como suplente, el joven de 19 años se ganó la confianza del entrenador Diego Placente y se transformó en pieza clave en la recta final de la cita planetaria.

El irónico comentario de Gianluca Prestianni

En diálogo con la prensa, el mediocampista ofensivo lanzó un irónico comentario sobre el apoyo de los fanáticos nacionales a los rivales.

"Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo", agregó.

Además, Prestianni le dedicó palabras al entrenador de los cafeteros, César Torres, asegurando que "vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario".

"Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como pasó ahora".

Argentina vs Marruecos: Hora y dónde ver la final del Mundial Sub 20

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos se jugará este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas, disputándose en el Estadio Nacional.

El partido lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.