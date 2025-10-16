Se sienten campeones: La canción que Argentina le dedicó a Marruecos previo a la final - Chilevisión

Argentina dio un nuevo golpe de autoridad y se instaló en la final del Mundial Sub 20, derrotando 1-0 a Colombia este miércoles en el Estadio Nacional.

La Albiceleste quedó a solamente un paso del ansiado título, donde se medirá a Marruecos que viene de dejar en el camino a Francia.

En la previa del gran choque, el plantel trasandino demostró que se sienten campeones antes de jugar al dedicarle una provocativa canción a los africanos.

Argentina calienta la final ante Marruecos

Una vez consumado el triunfo frente a los cafeteros, los jugadores se desataron con una eufórica celebración que incluyó un tema hacia los Leones del Atlas.

"A Marruecos el domingo le vamos a ganar. Y la vuelta, y la vuelta vamos a dar", cantaron los futbolistas en el camarín del recinto de Ñuñoa.

Los dirigidos por Diego Placente llegan con una campaña perfecta, ganando sus seis compromisos en los que recibieron solamente dos goles.

El partido entre Argentina y Marruecos, válido por la final de la cita planetaria, se disputará este domingo a las 20:00 en el Estadio Nacional.

Mira el video acá