Marruecos bate a Francia en penales y clasifica a la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Marruecos golpeó la mesa e hizo historia al clasificar a la final del Mundial Sub 20 tras derrotar a Francia en una infartante tanda de penales.

Los árabes lograron el ansiado boleto al duelo más importante del certamen por los fallos de Beyuku y N'Guessan en la definición a doce pasos, con un marcador que terminó 5-4.

Antes de eso, en los 120', ambos combinados protagonizaron una ajustada paridad que apenas se rompió en dos ocasiones.

Cuando ya había transcurrido la primera media hora del encuentro, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera cobró penal a favor de los Leones del Atlas por un agarrón de Le Borgne a Baouf en el área francesa.

La responsabilidad recayó en la máxima figura del combinado marroquí, Yassir Zabiri, quien estrelló su disparo contra el palo, pero que igual terminó en gol con la complicidad del meta Lisandru Olmeta.

Tuvieron que pasar largos minutos para que Francia devolviera el golpe. La igualdad la materializó el delantero Lucas Michal, quien apenas tuvo que empujar un balón al arco tras una acción por la banda.

En la tanda, por Marruecos anotaron Bahraoui, Boumassaoudi, Zabiri, El Haddad y Byar (erró Hamony). Por Francia, hicieron lo propio Michal, Zidane, Bernardeau y Dabo (fallaron Beyuku y N'Guessan).

Con ese resultado, los africanos accedieron por primera vez a la final de un Mundial Sub 20, superando con creces el cuarto lugar obtenido en 2005.

En la vereda contraria, los galos quedaron a las puertas de la final del torneo del que ya se habían consagrado en 2013.

Marruecos espera rival: Qué día y a qué hora es la final del Mundial Sub 20

Marruecos quedó a la espera de conocer a su próximo rival, el que saldrá del ganador del duelo entre Argentina y Colombia, cuya transmisión puedes seguir por Chilevisión.

La definición de la cita planetaria está pactada para el domingo 18 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.