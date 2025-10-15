Argentina vs Colombia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina y Colombia se miden por la segunda semifinal del Mundial Sub 20, partido que genera gran expectativa y que se disputa en el Estadio Nacional.
Miércoles 15 de octubre de 2025 | 15:28
Argentina desafía a Colombia en la esperada semifinal del Mundial Sub 20, la que se juega este miércoles en el Estadio Nacional.
La Albiceleste llega con confianza tras haber ganado todos sus encuentros, incluyendo un sólido triunfo sobre México en los cuartos de final.
Por su parte, la escuadra cafetera logró una histórica victoria sobre España en la fase anterior, aunque no cuenta con su goleador Néiser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas.
El partido de Argentina ante Colombia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que en el que tendrás una completísima cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV Abierta, el cotejo por semifinales del Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de sudamericanos, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso entre trasandinos y el conjunto amarillo inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.