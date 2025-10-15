Argentina vs Colombia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina desafía a Colombia en la esperada semifinal del Mundial Sub 20, la que se juega este miércoles en el Estadio Nacional.

La Albiceleste llega con confianza tras haber ganado todos sus encuentros, incluyendo un sólido triunfo sobre México en los cuartos de final.

Por su parte, la escuadra cafetera logró una histórica victoria sobre España en la fase anterior, aunque no cuenta con su goleador Néiser Villarreal por acumulación de tarjetas amarillas.

Argentina vs Colombia por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante Colombia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que en el que tendrás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV Abierta, el cotejo por semifinales del Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Argentina vs Colombia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de sudamericanos, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Colombia?

El compromiso entre trasandinos y el conjunto amarillo inicia a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.