Se prende la semifinal: Colombia asume que “la mitad del mundo” los apoyará ante Argentina - Chilevisión

Se prende la semifinal: Colombia asume que “la mitad del mundo” los apoyará ante Argentina

El volante Miguel Landázuri anticipó que Colombia tendrá un gran respaldo del público en el partido ante Argentina por el Mundial Sub 20.

Miércoles 15 de octubre de 2025 | 13:51

El Mundial Sub 20 define a sus finalistas este miércoles, donde el cruce entre Argentina y Colombia llama bastante la atención.

En la previa del duelo por semifinales, el volante Miguel Landázuri habló se refirió a los festejos con tono de burla de los jugadores trasandinos al vencer a México en la ronda anterior.

Consultado sobre si cree que harían lo mismo en caso de vencer a los cafeteros, el futbolista de Atlético Nacional afirmó: "Ellos ya nos lo hicieron en el Sudamericano".

"Esperamos que no, que no se repita porque vamos a dar todo de nosotros por el pueblo colombiano para pasar a la final", agregó.

Por si fuera poco, el mediocampista encendió el encuentro al recalcar: "Es algo que queríamos darle a Colombia, una alegría, que todos estén montados en el bus con nosotros y creo que la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos".

Argentina vs Colombia: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y Colombia está programado para este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Nacional.

La semifinal del Mundial Sub 20 la podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

