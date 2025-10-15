Se prende la semifinal: Colombia asume que “la mitad del mundo” los apoyará ante Argentina - Chilevisión

El Mundial Sub 20 define a sus finalistas este miércoles, donde el cruce entre Argentina y Colombia llama bastante la atención.

En la previa del duelo por semifinales, el volante Miguel Landázuri habló se refirió a los festejos con tono de burla de los jugadores trasandinos al vencer a México en la ronda anterior.

Consultado sobre si cree que harían lo mismo en caso de vencer a los cafeteros, el futbolista de Atlético Nacional afirmó: "Ellos ya nos lo hicieron en el Sudamericano".

"Esperamos que no, que no se repita porque vamos a dar todo de nosotros por el pueblo colombiano para pasar a la final", agregó.

Por si fuera poco, el mediocampista encendió el encuentro al recalcar: "Es algo que queríamos darle a Colombia, una alegría, que todos estén montados en el bus con nosotros y creo que la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos".

Argentina vs Colombia: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y Colombia está programado para este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Nacional.

La semifinal del Mundial Sub 20 la podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.