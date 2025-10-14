¿Se repetirá? El curioso dato que le da esperanza a Argentina para llegar a la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina se ilusiona seriamente con volver a ganar el Mundial Sub 20, el que lo consagró por última vez en Canadá 2007.

La Albiceleste sueña con repetir el título en Chile 2025, aunque para eso deberá superar a Colombia en una semifinal 100% sudamericana.

Si bien el duelo asoma bastante parejo, hay un particular dato en este tipo de competencias que le entrega gran optimismo a los dirigidos por Diego Placente.

Argentina se hace fuerte ante rivales sudamericanos

El conjunto trasandino se ha consagrado campeón en seis oportunidades en un Mundial Sub 20, donde en las últimas tres ocasiones venció a un rival de su mismo continente en semifinales para luego quedarse con el título.

La primera vez se dio justamente en el certamen realizado en Argentina el 2001, superando a Paraguay con un contundente 5-0 en el que se lucieron Javier Saviola, autor de un doblete, y Andrés D'Alessandro, entre otros.

Esto se repitió en Países Bajos 2005, victoria 2-1 sobre Brasil con gol de Lionel Messi incluido, y Canadá 2007 en el que superaron 3-0 a Chile.

Sin embargo, también hay un recuerdo amargo al caer en Emiratos Árabes Unidos 2003 frente a La Canarinha en la misma instancia.

Argentina vs Colombia: Hora y dónde ver partido por Mundial Sub 20

El partido entre Argentina y Colombia está programado para este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Nacional.

La semifinal del Mundial Sub 20 la podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.