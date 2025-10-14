¿Se repetirá? El curioso dato que le da esperanza a Argentina para llegar a la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Albiceleste se enfrentará a Colombia en una semifinal totalmente sudamericana, instancia que no alcanzaban hace 18 años.
Martes 14 de octubre de 2025 | 10:50
Argentina se ilusiona seriamente con volver a ganar el Mundial Sub 20, el que lo consagró por última vez en Canadá 2007.
La Albiceleste sueña con repetir el título en Chile 2025, aunque para eso deberá superar a Colombia en una semifinal 100% sudamericana.
Si bien el duelo asoma bastante parejo, hay un particular dato en este tipo de competencias que le entrega gran optimismo a los dirigidos por Diego Placente.
El conjunto trasandino se ha consagrado campeón en seis oportunidades en un Mundial Sub 20, donde en las últimas tres ocasiones venció a un rival de su mismo continente en semifinales para luego quedarse con el título.
La primera vez se dio justamente en el certamen realizado en Argentina el 2001, superando a Paraguay con un contundente 5-0 en el que se lucieron Javier Saviola, autor de un doblete, y Andrés D'Alessandro, entre otros.
Esto se repitió en Países Bajos 2005, victoria 2-1 sobre Brasil con gol de Lionel Messi incluido, y Canadá 2007 en el que superaron 3-0 a Chile.
Sin embargo, también hay un recuerdo amargo al caer en Emiratos Árabes Unidos 2003 frente a La Canarinha en la misma instancia.
El partido entre Argentina y Colombia está programado para este miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio Nacional.
La semifinal del Mundial Sub 20 la podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.