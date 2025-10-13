Alivio en Argentina: La razón que le impedirá a figura de Colombia estar en semis del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Colombia se ilusiona en el Mundial Sub 20 al ritmo de Neiser Villarreal, la figura más rutilante que tuvo el triunfazo 3-2 ante España en cuartos de final.

El delantero de Millonarios se lució con un triple en la victoria sobre La Roja europea, levantando la ilusión de los cafeteros de meterse en la gran final.

Pese a la alegría de la victoria y de su enorme desempeño, no todas fueron buenas noticias para el joven atacante.

Colombia pierde a Neiser Villarreal para enfrentar a Argentina

En semifinales de la cita planetaria, Colombia chocará ante Argentina en un duelo en el que no tendrá a disposición a su ariete más importante.

En concreto, Villarreal se perderá el cotejo frente a La Albiceleste producto de acumulación de tarjetas amarillas.

El delantero vio la cartulina contra los hispanos debido a las protestas por una jugada que parecía intrascendente, por lo que se perderá el cotejo al igual que el volante Carlos Sarabia que también fue amonestado.

Esta situación obliga a buscar variantes al entrenador César Torres, quien deberá rearmar el equipo para la semifinal programada para el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.