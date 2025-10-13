Con duelo sudamericano y solamente un europeo: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Cuatro selecciones van por el ansiado título planetario, el que se definirá el próximo 19 de octubre con la gran final en el Estadio Nacional.
Lunes 13 de octubre de 2025 | 10:13
En plena recta final está el Mundial Sub 20, certamen que este fin de semana definió a sus esperados semifinalistas.
La instancia de los cuatro mejores tendrá una atractiva llave sudamericana, con Argentina buscando su paso a la final enfrentando a Colombia.
La Albiceleste venció a México en un duelo bastante candente, mientras que la escuadra cafetera dio el golpe y superó a España en una verdadero partidazo.
Por el otro del cuadro estarán Marruecos y Francia, dos selecciones que en silencio de instalaron entre los mejores de la cita planetaria desarrollada en Chile.
Los africanos van por los galos que superaron con lo justo a Noruega en Valparaíso, lo que los ilusiona con repetir el título logrado en Turquía 2013.
Cabe recordar que las semifinales se disputarán en Valparaíso y Santiago.
Miércoles 15 de octubre:
La gran final del Mundial Sub 20 está programada para el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.