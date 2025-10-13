Con duelo sudamericano y solamente un europeo: Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20 - Chilevisión

En plena recta final está el Mundial Sub 20, certamen que este fin de semana definió a sus esperados semifinalistas.

La instancia de los cuatro mejores tendrá una atractiva llave sudamericana, con Argentina buscando su paso a la final enfrentando a Colombia.

La Albiceleste venció a México en un duelo bastante candente, mientras que la escuadra cafetera dio el golpe y superó a España en una verdadero partidazo.

Por el otro del cuadro estarán Marruecos y Francia, dos selecciones que en silencio de instalaron entre los mejores de la cita planetaria desarrollada en Chile.

Los africanos van por los galos que superaron con lo justo a Noruega en Valparaíso, lo que los ilusiona con repetir el título logrado en Turquía 2013.

Cabe recordar que las semifinales se disputarán en Valparaíso y Santiago.

Programación semifinales del Mundial Sub 20

Miércoles 15 de octubre:

Marruecos vs Francia : 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

: 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Argentina vs Colombia: 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Cuándo es la final del Mundial Sub 20?

La gran final del Mundial Sub 20 está programada para el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.