Habrá finalista sudamericano: Argentina eliminó a México y chocará en semis ante Colombia - Chilevisión

Argentina cumplió con su favoritismo y eliminó a México al derrotarlo por 2-0 en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

Los trasandinos realizaron un gran compromiso y anularon al conjunto azteca que había eliminado con goleada incluida a La Roja en la ronda de los 16 mejores.

Los goles del partido disputado en el Estadio Nacional y donde llegaron sobre 20 mil personaas fueron anotados por Maher Carrizo a los 9 minutos y Mateo Silvetti a los 56'.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El partido terminó muy caliente, ya que los jugadores y hasta los cuerpos técnicos se cruzaron en fuertes discusiones y donde México terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Diego Ochoa (89') y Tahiel Jiménez (90'+4).

Con este resultado, la Albiceleste, una de las candidatas a quedarse con el certamen, avanzó a semifinales, donde chocará ante un viejo conocido.

Habrá finalista sudamericano en el Mundial Sub 20

Argentina se medirá en la ronda de los 4 mejores a Colombia, que en Talca venció en un emocionante partido 3-2 a España. Aquel partido está programado para el miércoles 15 en el Estadio Nacional.