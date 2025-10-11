México vs Argentina: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

México y Argentina se enfrentan este sábado 11 de octubre en un apasionante duelo por los cuartos de final del Mundial Sub 20, que se disputa en nuestro país.

Ambas selecciones llegan con campañas sólidas y la ilusión intacta de avanzar entre los cuatro mejores del torneo. El equipo azteca viene de eliminar a Chile en un intenso partido definido en Valparaíso, mientras que la Albiceleste se consolidó como una de las grandes favoritas tras vencer con autoridad en la ronda anterior.

El duelo entre México y Argentina promete ser uno de los más vibrantes de esta fase, con figuras jóvenes que buscan abrirse paso hacia el fútbol profesional internacional.

México vs Argentina por Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido entre México y Argentina será transmitido en vivo por Chilevisión, señal en la que pudiste disfrutar varios encuentros por el Mundial Sub 20.

Además de la TV abierta, podrás seguir el duelo por cuartos de final de forma online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cruce, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido México vs Argentina?

El enfrentamiento entre México y Argentina se jugará este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional.

Ambos equipos lucharán por su paso a las semifinales del Mundial Sub 20, en un encuentro que promete alta intensidad, talento juvenil y estadio lleno.