Argentina y Colombia sacan adelante la tarea y avanzan a cuartos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina y Colombia disputaron este miércoles sus llaves por octavos de final del Mundial Sub 20, enfrentando a Nigeria y Sudáfrica, respectivamente.

La Albiceleste tuvo un trámite muy favorable y sacó adelante la tarea, venciendo 4-0 a Las Súper Águilas en el Estadio Nacional.

Los goles trasandinos fueron obra de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo, este último con un doblete que incluyó un tanto de tiro libre en el primer lapso.

Este resultado le permitió a los pupilos de Diego Placente meterse entre los ocho mejores del torneo, instancia en la que se enfrentarán a México que sacó del camino a Chile.

Colombia sigue con vida en el Mundial Sub 20

Por su parte, la escuadra cafetera derrotó 3-1 a Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, partido en el que sufrieron bastante.

Los amarillos tomaron la ventaja con el tanto de Joel Canchimbo a los 7 minutos del primer tiempo, pero el arquero Jordan García cometió un grosero penal tras un error en la salida que le permitió a Mfundo Vilakazi poner la paridad.

Sin embargo, el elenco sudamericano insistió y tuvo su premio gracias a la media vuelta de Neyser Villarreal, su gran figura que marcó por duplicado a los 63' y a los 95'.

Ahora, Colombia tendrá un desafío de marca mayor al chocar en cuartos de final contra España, selección que viene de eliminar a Ucrania.