Argentina vs Nigeria: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina se mide este miércoles a Nigeria en un nuevo partido por los octavos de final del Mundial Sub 20, buscando ratificar su gran campaña en la cita planetaria.

La Albiceleste llega a esta instancia con un gran rendimiento, sumando tres victorias en igual número de partidos que lo ubican como uno de los favoritos a llegar a instancias definitivas.

Por el otro lado, Las Súper Águilas arriban al cotejo como uno de los mejores terceros, apostando a subir su rendimiento.

Cómo ver el partido de Argentina vs Nigeria EN VIVO y ONLINE

El partido de Argentina ante Nigeria, válido por los octavos de final del Mundial Sub 20, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá el encuentro de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Argentina y Nigeria por el Mundial Sub 20

El compromiso de los trasandinos contra el conjunto africano inicia a las 16:30 horas de Chile de este miércoles 8 de octubre.

El recinto para el choque es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.