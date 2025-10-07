Canchero: Suplente de Argentina se burla de Chile tras pifias de hinchas en Mundial Sub 20 - Chilevisión

Con mucha ironía respondió Gianluca Prestianni, volante de Argentina, a las constantes pifias del público chileno en el Mundial Sub 20.

El futbolista del Benfica se sumó a su compañero de equipo, Alejo Sarco, y contestó con todo la rivalidad que hay entre ambas selecciones.

En esta ocasión, el joven de 19 años fue consultado por un periodista acerca del respaldo del público a los rivales de los trasandinos, lo que se observó en toda la fase de grupos.

Al respecto, el mediocampista comentó: "¿El ambiente? Sabíamos que iba a ser así con Chile. Bueno, están disfrutando de poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro".

Prestianni hizo referencia a que La Roja no pudo clasificar al Mundial 2026, el que tuvo a Argentina en un sólido camino al asegurar su cupo varias hace varias fechas.

Pese a que llegó como una de las grands figuras, el volante es un habitual suplente en el equipo del DT Diego Placente y solamente ha sumado 28 minutos en los primeros tres compromisos.

¿Cuándo juega Argentina por el Mundial Sub 20?

Argentina se medirá en los octavos de final del Mundial Sub 20 a Nigeria, duelo que se disputará este miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional.