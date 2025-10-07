 Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY martes, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión
Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY martes, horarios y cuál transmite Chilevisión

Este martes comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20, donde por Chilevisión podrás disfrutar del partido de La Roja.

Martes 7 de octubre de 2025 | 08:56

Este martes 7 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se dará inicio a una fase definitoria como son los octavos de final. 

Durante esta jornada se disputarán dos partidos, donde su sede será el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. 

De hecho, uno de los duelos será nada más ni nada menos el que animarán la Selección Chilena frente a México, duelo que podrás disfrutar por Chilevisión. 

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos martes 7 de octubre

Octavos de final 

  • Ucrania vs España (16:30 horas)
  • Chile vs México (20:00 horas transmite Chilevisión)

    Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión 

    Este martes 7 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Chile contra México por la señal abierta de Chilevisión a las 20:00 horas. 

    Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.

