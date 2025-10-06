Chile vs México: Quién transmite EN VIVO el partido de octavos de final Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena tendrá un durísimo partido por los octavos de final del Mundial Sub 20, chocando nada menos que contra México.

Tras la agónica clasificación a octavos de final, La Roja sueña con seguir sacar adelante esta tarea y seguir avanzando en el torneo que se juega en nuestro país.

El rival en esta oportunidad es el conjunto azteca, quienes cuentan con uno de los goleadores y gran figura de la cita planetaria: Gilberto Mora.

¿Quién transmite el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido de Chile ante México será transmitido en vivo por Chilevisión, señal que te llevará una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, el esperado compromiso por el Mundial Sub 20 lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y México por el Mundial Sub 20?

El encuentro de los dirigidos por Nicolás Córdova ante El Tri comenzará a las 20:00 horas de Chile de este martes 7 de octubre.

El escenario será el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde se espera un tremendo marco de público alentando al combinado nacional.